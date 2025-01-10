وزير الطاقة التركي: نصدّر 210 ميغاواط من الكهرباء يوميًا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة

كشف وزير الطّاقة والموارد الطّبيعيّة التّركي ألب أرسلان بيرقدار (Alparslan Bayraktar)، أنّه "تمّ إرسال وفدَين مختلفَين إلى ​سوريا​، لتحديد احتياجاتها من الطّاقة"، معلنًا أنّه "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاواط من الكهرباء إلى محافظة حلب شمالي سوريا، خلال الأشهر الستّة المقبلة".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "​تركيا​ تصدّر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ عام 2017. ونحن نصدّر حاليًّا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميًّا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة، هناك بالفعل عمل مستمر. وكذلك شركات محليّة تشتري وتوزّع في تلك المناطق"، مبيّنًا "أنّنا نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاواط إلى 300 ميغاواط في شباط المقبل".

وأكّد بيرقدار "أنّهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكّن اللاجئون السّوريّون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرّف ومنظّم".