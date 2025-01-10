الامارات | بريطاني يقرر العيش في حاوية قمامة بسبب مشكلة الإيجارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

في عام 2023، وجد مارشال نفسه في مأزق عندما فقد منزله، لذا وبعد أن تم التبرع له بحاوية قمامة صفراء، قرر الانتقال إليها مؤقتًا بينما يبحث عن مكان للإيجار، فركن الحاوية على أرض مملوكة لمنظمة فنية، سمحت له بالبقاء هناك مجانًا.

وقال مارشال لصحيفة The Sun لا تبدو فكرة العودة إلى منزل مشترك ودفع ألف جنيه إسترليني شهريًا جذابة للغاية، وأضاف " لا يزال الكثير من أصدقائي يكافحون للعثور على أماكن، ولا يزال الأمر تنافسيًا للغاية. "

ويقدر مارشال أن تكاليف إقامته الشهرية في الحاوية تبلغ حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا (59 دولارًا). وهو مبلغ أقل بكثير من متوسط ​​الإيجار لشقة استوديو في وسط لندن، والتي تكلف حوالي 1500 جنيه إسترليني شهريًا (2992 دولارًا). بالإضافة إلى كونها إجراءً لتوفير التكاليف، واختار مارشال أيضًا العيش في الحاوية من أجل التعبير عن موقف حول أزمة الإسكان.

ويعمل مارشال كمؤسس مشارك ومدير CAUKIN Studio، وهي شركة تصميم وبناء تركز على التأثير المجتمعي والتنمية الدولية. وقام الاستوديو سابقًا بمشروعين آخرين مشابهين لبناء منزل في لندن ونيويورك، لكن هذا هو الأول الذي يتم استخدامه كمسكن دائم.

وتحتوي الحاوية على مطبخ صغير وغرفة نوم في الطابق العلوي، ويمكن الوصول إليها عبر سلم خشبي. كما يوجد مرحاض تم التبرع به في الموقع، ويستحم مارشال في صالة الألعاب الرياضية أو في العمل لخفض تكاليف المياه.

وفي المجموع، أنفق الرجل حوالي 5000 جنيه إسترليني (9978 دولارًا) لتحويل الحاوية إلى منزل. واعتبر أنه إذا كنت بحاجة إلى الصمود لسنوات، فمن الواضح أنني أستطيع ذلك." وأضاف" أنا مرتاح تمامًا هناك الآن، ولكن في مرحلة ما أحتاج إلى مكان حقيقي للعيش فيه."