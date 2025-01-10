شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السينما المستقلة يستضيف ثلاثة أفلام لمناقشة قضايا اجتماعية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقيم المركز القومى للسينما، لقاء جديدًا لنادى السينما المستقلة، غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، حيث سيتم عرض ثلاثة أفلام مميزة تتناول قضايا اجتماعية هامة.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "روح كعب عالي" إخراج: يوسف سليمان والذي يُلقي الفيلم الضوء على قضية العنف ضد المرأة، ويستعرض تأثيرها على حياة النساء والمجتمع، والفيلم الروائي القصير "وحيد في المدينة"إخراج: محمد مبارك والذي يتناول الفيلم فكرة الانطواء التي يعيشها أحد الشباب، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية.

الفيلم التسجيلي "أجمل شارع في مصر" إخراج: إسلام إسماعيل ويحكي الفيلم قصة مجموعة من الشباب من حي شعبي، يسعون لتحدي الصعوبات وتنفيذ مشروعهم رغم التحديات التي تواجههم، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

يُعد نادي السينما المستقلة منصة تجمع عشاق السينما والمبدعين لعرض أعمالهم ومناقشة قضايا مجتمعية وفنية هامة، في أجواء حوارية بنّاءة.



فيلم أجمل شارع فى مصر





وحيد فى المدينة