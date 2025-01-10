شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل سلامة: دعم أحمد فايق وعبد الله غلوش ركن رئيسى فى نجاح ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج أحمد عادل سلامة الشكر للإعلامى أحمد فايق رئيس قطاع البرامج فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى عبد الله غلوش المشرف العام على مسلسل ساعته وتاريخه.

وقال أحمد عادل سلامة لـ الخليج 365: "الأستاذ أحمد فايق دعمنا كثيرا خلال فترة العمل على حلقات مسلسل ساعته وتاريخه سواء قبل أو خلال التصوير، بالإضافة إلى أنه منحنا فرصة التجربة بأكملها".

وتابع سلامة قائلا: "والأستاذ عبد الله غلوش أيضا الذى ساندنى بشكل كبير طوال فترة العمل على المشروع، وأعطانى الفرصة، ووثق فى طريقة عملى".

وأنهى سلامة حديثه مؤكدا: "دعم هذا الثنائى لى طوال فترة العمل على المشروع من الركائز الأساسية التي ساعدتنى على تحقيق ما أريد".

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.