الدفاع الجوي الروسي دمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة روستوف

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن "قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم جوي واسع النطاق على المقاطعة ودمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن".
وذكر سليوسار في بيان، أن "قوات ووسائل الدفاع الجوي تصدّت لهجوم جوي واسع النطاق على مقاطعة روستوف، وحتى الآن تم تدمير وإسقاط 16 طائرة بدون طيار بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. ووفقاً للمعلومات العملياتية، لم يُسجل أي إصابات. جاري توضيح المعلومات".
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