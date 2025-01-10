شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. مواعيد امتحانات الترم الأول لتلاميذ ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت 11 يناير 2025، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس) الابتدائى.

- الصف الثاني والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.

- الصف الثالث الابتدائي (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.

- الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت وتستمر حتى السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف الخامس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف السادس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.