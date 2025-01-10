شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. مواعيد امتحانات الترم الأول لتلاميذ ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالجمعة، 10 يناير 2025 12:00 م
يبدأ طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت 11 يناير 2025، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس) الابتدائى.
- الصف الثاني والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.
- الصف الثالث الابتدائي (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.
- الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت وتستمر حتى السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.
- الصف الخامس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.
- الصف السادس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.
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