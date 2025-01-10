السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 04:19 مساءً - فتحت السينما المصرية ذراعيها لتصعيد جديد من النجوم الشباب لبطولة الأفلام في الفترة الأخيرة، وذلك بعد نجاح أكثر من تجربة سينمائية اعتمدت على نجم شاب كبطل آخرها فيلم "الحريفة" بجزأيه الأول والثاني، والذي قام ببطولته الفنان الشاب نور النبوي، وحقق نجاحاً استثنائياً على المستوى التجاري في شباك التذاكر وكذلك النقدي.
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تجربة فيلم "الحريفة" والتي اعتمدت على بطل شاب وهو نور النبوي وعدد آخر من الفنانين الشباب وتحقيق الجزء الأول إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه والجزء الثاني المعروض حالياً 106 مليون جنيه، شجعت المنتجين وصناع السينما على خوض هذه المغامرة وتقديم أفلام جديدة تعتمد على الأبطال الشباب، ونشهد خلال عام 2025 خروج هذه التجارب السينمائية إلى النور.
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الفنان طه دسوقي أيضاً تم تصعيده لأدوار البطولة في السينما بعدما حقق نجاحات لافتة في الدراما التليفزيونية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتقاسم بطولة فيلم جديد مع الفنان عصام عمر، يحمل اسم "سيكو سيكو" المقرر طرحه في السينمات خلال هذا العام 2025. يشارك في بطولة العمل باسم سمرة، تارا عماد وديانا هشام، فيما يظهر خالد الصاوي ضيف شرف في الأحداث.
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تدول أحداث فيلم "6 أيام" حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً وقد اتخذ كل منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سوياً أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.
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جيل جديد من أبطال السينما يحمل الرايةتصعيد جيل جديد من النجوم الشباب لبطولة الأفلام السينمائية من شأنه إضافة خيارات أكثر بالنسبة لصناع السينما، بعدما كان الاعتماد على أسماء بعينها من أجل المنافسة على شباك التذاكر خاصة وأن السنوات الماضية اقتصرت على الأفلام التي تحقق إيرادات كبيرة على نجوم الشباك، وأبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمي وأحمد السقا ومحمد إمام وآخرون، إلا أن السينما أفرزت حالياً جيلاً جديداً شاباً يحمل الراية من بعدهم.
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https://www.instagram.com/p/DCjSCDMNbW_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. عصام عمر يدخل 2025 متصدراً بطولة فيلمين ومسلسل.. إليكم التفاصيل
تجربة فيلم "الحريفة" والتي اعتمدت على بطل شاب وهو نور النبوي وعدد آخر من الفنانين الشباب وتحقيق الجزء الأول إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه والجزء الثاني المعروض حالياً 106 مليون جنيه، شجعت المنتجين وصناع السينما على خوض هذه المغامرة وتقديم أفلام جديدة تعتمد على الأبطال الشباب، ونشهد خلال عام 2025 خروج هذه التجارب السينمائية إلى النور.
عصام عمر بطل فيلمين جديدينويعد عصام عمر أبرز نجوم الجيل الجديد الشاب الذي تم تصعيده لتصدر البطولة في السينما، بعد نجاحاته الأخيرة، حيث يعرض له مع بداية 2025 فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي وكذلك حصل على عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، وفوزه بجائزة لجنة التحكيم إضافة إلى عرضه بمهرجانات أخرى.
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إقرئي أيضاً.. أفلام جديدة في صالات السينما خلال شهر يناير الجاري.. إليكِ التفاصيل
الفنان طه دسوقي أيضاً تم تصعيده لأدوار البطولة في السينما بعدما حقق نجاحات لافتة في الدراما التليفزيونية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتقاسم بطولة فيلم جديد مع الفنان عصام عمر، يحمل اسم "سيكو سيكو" المقرر طرحه في السينمات خلال هذا العام 2025. يشارك في بطولة العمل باسم سمرة، تارا عماد وديانا هشام، فيما يظهر خالد الصاوي ضيف شرف في الأحداث.
أحمد مالك بطل في السينما بفيلم 6 أيامومن النجوم الشباب الذين يتصدرون بطولة أفلام جديدة تعرض هذا العام، أحمد مالك الذي يقوم ببطولة فيلم "6 أيام" الذى ينطلق في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 15 يناير في مصر و16 يناير في صالات السينما العربية، وذلك بعدما قدم بطولة أكثر من مسلسل على المنصات، وتقدم دور البطولة أمام أحمد مالك الفنانة الشابة آية سماحة ليكون الفيلم تجربة شبابية خالصة، ويأتي من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.
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تابعي المزيد.. أرقام قياسية وأخرى جيدة: هذا ماحققه النجوم الشباب في شباك تذاكر دور السينما وعصام عمر أحدثهم
تدول أحداث فيلم "6 أيام" حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً وقد اتخذ كل منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سوياً أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.
أحمد داش بطل من الدراما إلى السينماويخوض الفنان الشاب أحمد داش تجربة البطولة السينمائية في فيلم "نجوم الساحل" المقرر طرحه في دور العرض هذا العام، وذلك بعدما تصدر بطولة أكثر من مسلسل خلال الفترة الأخيرة، والفيلم يعد تجربة شبابية خالصة؛ حيث يشارك في بطولته مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، مغني الراب فليكس، وغيرهم، والعمل من إخراج رؤوف السيد، تدور الأحداث فى إطار اجتماعي لا يخلو من الرومانسية.
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