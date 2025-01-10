سينثيا إريفو تعلن عن شخصية تتمنى تجسيدها في سلسلة أفلام X MEN

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 05:58 مساءً - تحدثت النجمة سينثيا إريفو عن الدَور الحُلم بالنسبة إليها والذي تتمنى تجسيده؛ مؤكدة أنها تتمنى تجسيد شخصية بطلة مارفل الخارقة "Storm"، والتي كانت قد جسّدتها من قبلُ الفنانة الأمريكية هالي بيري بفيلم "X -Men" عام 2000.

سينثيا إريفو تؤكد أن شخصية "Storm" بها العديد من الجوانب التي يُمكن تجسيدها

وأوضحت سينثيا إريفو خلال مقابلة لها في حفل توزيع جوائز المجلس الوطني للمراجعة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، أنها تعلم أن الأمر يبدو عادياً، ولكنها ترى أنه لم يتم الكشف عن مدى قوى شخصية "Strom" والاضطراب الداخلي الذي تعاني منه. لذلك هي تعتقد أن هُناك الكثير من الجوانب يُمكن تجسيدها بتلك الشخصية.

وتعَد شخصية "Storm" هي شخصية أسطورية تتحكم في الطقس، ويعود تاريخ تقديمها إلى القصص المصورة في فترة السبعينيات. وتم تقديمها على الشاشة من تجسيد النجمة هالي بيري، كما تم تقديم الشخصية في نسخة أصغر سناً عقب ذلك بواسطة ألكسندرا شيب في فيلم "X -Men: Apocalypse" عام 2016، وفي فيلم "Dark Phoenix" عام 2019.

حضور مميز وفوز بـ حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025

يُذكر أن النجمة الإنجليزية سينثيا إريفو كانت قد خطفت الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82. وقد ظهرت على الريد كاربت الخاصة بحفل غولدن غلوب 2025 بمظهر مُميز لأظافر يديها بشكلٍ كبير. وقد كشفت النجمة خلال الجولة الصحفية لفرقة "Wicked" عن المدة التي استغرقتها في تصميم أظافرها.

وخلال ظهورها على "E! Live" من السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، كشفت سينثيا إريفو عن أن أظافرها مُتعددة الألوان والطويلة للغاية، أنه استغرق صُنعها خمس ساعات؛ مؤكدة أنها كانت تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بينما يتم تزيين يديها.

كما قد شهد الحفل الإعلان عن فوز فيلم "WICKED" بجائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر. وقد جاء الفيلم من بطولة: آريانا غراندي، سينثيا إيريفو، ومن إخراج جون. إم. تشو.

ودارت أحداث الفيلم الذي صدر مطلع ديسمبر الماضي، حول قصة "إلفابا" والتي تُعاني بسبب لون بشرتها الأخضر والغريب. فيما تعيش على جانب آخر "جليندا" حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهوُّر، على أمل تحقيق أحلامها، ويتواجهان سوياً لتستمر أحداث الفيلم.

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