شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي لي كيرتس تتبرع بمليون دولار لإغاثة المتضررين من حرائق الغابات فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

تبرعت النجمة جيمي لي كيرتس بمليون دولار لصندوق إغاثة المجتمعات المتضررة من حرائق الغابات المستمرة في منطقة لوس أنجلوس.

وقالت لي كيرتس إنها وزوجها وأسرتها تبرعت بمبلغ مليون دولار من مؤسسة العائلة الخاصة بها، وأضافت: "أنا على اتصال مع المسئولين لتحقيق أكبر تأثير واستفادة من المبلغ".

وكانت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس أعلنت أنه جرى الإبلاغ عن عدة إصابات، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبنى تضرر أو دمر تماما جراء حرائق الغابات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل.

وذكرت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس، أن حريق باليساديس لم يتم احتواؤه، والأضرار الناجمة تقدر بالآلاف، مشيرةً إلى أنه يمتد على مساحة 17200 فدان.