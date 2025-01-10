شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تناولها في الشتاء للحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الشتاء، يعتبر الحفاظ على صحة الكلى أولوية قصوى، خاصة أن العمليات الأيضية تتغير مع برودة الطقس ويحتاج الجسم إلى بعض الدعم الإضافي، وتعمل الكليتان باستمرار على طرد السموم من الجسم والحفاظ على توازنه، ويمكن لإضافة بعض الأطعمة أن تخفف العبء على الكلى وتساعدها على أداء أفضل في الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

من المهم تضمين الأطعمة الخارقة الصديقة للكلى في نظامك الغذائي، خاصة في الليل، لدعم وظائف الكلى وتقليل الالتهاب ومنع التلف، وفيما يلي بعض الأطعمة اليومية البسيطة التي يمكن أن تمنع تلف الكلى:

البنجر

البنجر غني بمضادات الأكسدة والنترات، ويمكنه خفض ضغط الدم وتحسين تدفقه، كما يمكن أن يساعد محتواه العالي من الألياف في هضم الطعام وتطهير الجسم ومساعدة الكلى على إزالة السموم، ويمكنك إضافة البنجر إلى السلطات أو الشوربات في الشتاء، حيث يضيف لونًا رائعًا للأطعمة ويعزز وظائف الكلى بشكل كبير.

التوت البري

يساعد التوت البري في منع التهابات المسالك البولية وحماية الكلى ومنع التلف عن طريق منع تراكم البكتيريا الضارة من الالتصاق بالمسالك البولية، كما أن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، أضف التوت البرى إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكلى واستمتع بتناوله طازجًا أو كعصير.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي غذاء خارق آخر مفيد لصحة الكلى، فهي غنية بفيتامينات A وC والألياف والبوتاسيوم، كما تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتدعم ضغط الدم الصحي وكلاهما من عوامل الخطر التي تهدد صحة الكلى، وهذه الفوائد للبطاطا ضرورية لحماية الكلى وتعزيز وظائفها، كما أنها تساهم أيضًا في تحسين الصحة العامة.

الثوم

يعزز الثوم النكهة ويساعد في الحفاظ على صحة الكلى، وذلك بفضل محتواه من الأليسين وهو مضاد للالتهابات موجود في الثوم يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، لذلك فإن إضافة الثوم إلى الطعام يحسن المذاق إلى جانب توفير فوائد صحية هائلة.

السبانخ

السبانخ غنية بالحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الكلى لذلك فهى تعتبر غذائًا خارقًا في الشتاء، ومع ذلك، يجب تناولها باعتدال بسبب محتواها من الأكسالات، والتي يمكن أن تشكل مشكلة لأولئك المعرضين لتكوين حصوات الكلى، لذلك فإن تضمين السبانخ بكميات متوازنة يمكن أن يوفر تغذية صحية للجسم دون أضرار.

بالإضافة إلى تضمين هذه الأطعمة الخارقة، فإن شرب كمية كافية من الماء، وعدم تناول الكثير من الملح، والبقاء دافئًا ونشطًا يمكن أن يعزز أيضًا صحة الكلى خاصة في الشتاء، فكل هذه العادات الصغيرة المؤثرة لا تحمي كليتيك فحسب، بل تعزز أيضًا الصحة العامة خاصة خلال الأشهر الباردة.