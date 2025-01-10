شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتواجه صعوبة فى البلع.. الطريقة الصحيحة لتناول الدواء والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأشخاص يعانون من مشكلة عند بلع حبوب الدواء وخاصة الأطفال، وقد يسبب ذلك شعورًا بالاختناق أو الشعور بالتقيؤ، مما قد يزيد من الخوف من تناول الأدوية، وغالبًا ما يأتي هذا الخوف من عوامل جسدية ونفسية.

لماذا يواجه بعض الأشخاص صعوبة في بلع حبوب الدواء

وفقا لموقع " onlymyhealth"، قد تكون هناك أسباب مختلفة تجعل الأشخاص يواجهون صعوبة في بلع الحبوب، وقد تتراوح هذه الأسباب بين جفاف الفم، أو ضيق المريء، أو اضطرابات البلع العامة مثل عسر البلع، وحسب التقرير فأن الصعوبات التي يواجهها الأطفال قد تكون ناجمة عن أمراض عصبية أو عضلية، والقلق والخوف من الاختناق والتجارب السيئة السابقة يمكن أن تساهم أيضًا في الصعوبات.

قد يكون من الصعب بلع الحبوب الكبيرة، وقد يؤدي سوء البلع أو عدم تناول كمية كافية من الماء إلى تفاقم الحالة، وهنا قد يكون من المفيد استخدام وسائل مساعدة مثل أكواب البلع أو تقسيم الحبوب أو تقسيمها (إذا كان ذلك آمنًا) أو التحول إلى الأدوية السائلة أو الأقراص القابلة للمضغ.

الطريقة الصحيحة لتناول حبوب الدواء

تتمثل الطريقة التي يجب اتباعها في قراءة ملصق الدواء أو اتباع التعليمات التي يقدمها لك الطبيب، لتقليل خطر الاختناق أو عدم الراحة في المريء، يوصي التقرير بالجلوس أو الوقوف منتصبًا. تتضمن الخطوات ما يلي:

ضع الحبة على لسانك واشرب الماء لامتصاص الدواء.

ابتلع الحبة مع الماء، وإذا لزم الأمر، انحنِ قليلاً إلى الأمام للمساعدة في ابتلاعها بسلاسة، تجنب كسر أو سحق الحبة إذا لم يكن ذلك مسموحًا به.

اشرب كميات كبيرة من الماء لتسهيل البلع وتقليل خطر التصاق الحبة في الحلق.

في حالة صعوبة بلع حبة الدواء، استشر طبيبك حول البدائل الممكنة، بما في ذلك السوائل، أو الأقراص القابلة للمضغ، أو جرعات أقل.

حيل بسيطة تجعل تناول حبوب الدواء أسهل

وفقًا للتقرير، هناك عدة طرق لتسهيل بلع الحبوب، فهو يقدم طريقة الزجاجة، والتي تتضمن وضع القرص على اللسان، وشرب الماء من الزجاجة، وابتلاعه مع إغلاق الشفاه حول فتحة الزجاجة، باستخدام الشفط لمساعدة الحبة على النزول.

ثم هناك تقنية الانحناء للأمام، والتي تتضمن وضع الجهاز اللوحي على اللسان، احتساء الماء، ثم يميل الرأس قليلاً إلى الأمام أثناء البلع، مما يسمح للحبة بالانزلاق بشكل طبيعي إلى أسفل الحلق.



هناك طرق كلاسيكية مثل تقطيع الأقراص الكبيرة إلى قطع أصغر (إذا كان ذلك مسموحًا به) واستخدام أدوات مساعدة على بلع الحبوب مثل المواد الهلامية أو الأكواب.

اشرب دائمًا الكثير من الماء واحصل على إرشادات مناسبة من خبير حول تقنيات بلع الحبوب الآمنة.

إذا كان بلع الحبوب أمراً صعباً بالنسبة لك، فإليك بعض الأخطاء التي يجب عليك إعادة النظر فيها:

تناول الأدوية دون شرب كمية كافية من الماء.

بلع الأقراص أثناء الاستلقاء أو في وضع متكئ.

سحق أو تقسيم الأقراص دون التأكد أولاً من أمان القيام بذلك.

تخطي وجبات الطعام أو تناول الأدوية على معدة فارغة.

تناول العديد من الأدوية في وقت واحد دون توزيعها بشكل مناسب.

تجاهل التوصيات، مثل عدم تناول الكحول أو منتجات الألبان أو بعض الأطعمة الأخرى، قد يتعارض مع فعالية الدواء.

متى يجب أن تفكر في التحدث مع طبيب

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يواجهون صعوبة بعد تناول حبوب منع الحمل بشكل صحيح وتجنب الأخطاء الشائعة، فمن المهم استشارة الطبيب.

علاوة على ذلك، إذا استمرت صعوبة بلع الحبوب أو كانت مصحوبة بأعراض مقلقة، مثل الألم، أو الشعور بأن الحبوب عالقة في الحلق أو الصدر، أو الاختناق، أو السعال أثناء البلع، فاطلب العناية الطبية.

يجب عليك أيضًا التحدث إلى الطبيب إذا تسبب تناول حبوب منع الحمل في الشعور بالغثيان أو القيء أو رد فعل منعكس للغثيان يتعارض مع الالتزام بالدواء. تشمل العلامات الأكثر إثارة للقلق فقدان الوزن أو ارتجاع الطعام أو تغيرات في الصوت، حيث قد تشير هذه إلى تضيق المريء أو الارتجاع أو الاضطرابات العصبية.

أخيرًا، إذا كنت غير قادر على تناول الأدوية الضرورية بسبب عسر البلع، فقد يوصي أخصائي الطبيب بتركيبات بديلة مثل المستحضرات السائلة، أو البقع الجلدية، أو الحبوب الفوارة.