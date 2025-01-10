شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى بشرتك من الجفاف مع برودة الشتاء بزيوت طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

حماية بشرتك من الجفاف مع برودة الشتاء بزيوت طبيعية، أمر فى غاية الأهمية، فالجلد في الشتاء يتعرض للجفاف الشديد، ويصبح عرضة للتشققات والخشونة والنزيف في بعض الأحيان، قد تظهر البثور وقد تظهر أنواعا كثيرة من الحساسية وغيرها، ووفقا لتقرير نشر في مواقع ويب ميد وهيلث الطبي، فإن الكثير من الزيوت الطبيعية تساعد في وقاية الجلد من الجفاف في الشتاء، تجعله أكثر ترتيبا وأكثر نعومة وأقل في الأعراض المرضية.

زيت الزيتون أحد أهم الزيوت الطبيعية المفيدة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز صحة الجلد. زيت جوز الهند الطبيعى الصحى القليل منه يحتوي على الأحماض الدهنية التي تعزز من طراوة الجلد وترطيبه. زيت اللوز يساعد على تنعيم البشرة ويحتوي على فيتامين E الذي يحمي الجلد من الجفاف. زيوت البذور والتى أشهرها بذور الكتان الذي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تعزز طراوة الجلد. القليل من زيت النعناع يحتوي على مكونات تعزز الدورة الدموية. زيت الاسترخاء الاول اللافندر الذى يحتوي على مكونات تعزز الاسترخاء وتحسن حالة الجلد. زيت الزنجبيل الصحى والمفيد فهو يحتوي على مكونات تعزز الدورة الدموية وتحسن من الصحة الجلدية.

زيوت طبيعية

وأضاف تقرير أنه يمكنك استخدام الزيوت على بشرة مرطبة بعد الاستحمام ولكن اذا كنت تعاني تحسسا خاصة من نوع من أنواع الزيوت أو المستخلص المكون منه فعليك بزياره المختص، كما يمكنك الاستفاده من الزيوت بدهانيها جيدا بكميات قليلة دون إسراف خاصة في الليالي الشتاء البارده لتقليل حده الشعور بالبرودة في الجلد فضلا عن تقليل حدة الجفاف والتشققات.