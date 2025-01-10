استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول ودمشق خلال 3 أو 4 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، اليوم، أن بلاده تخطط لاستئناف رحلات الطيران بين إسطنبول ودمشق خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال أورال أوغلو نقلًا عن وكالة “سبوتنيك” “نرغب باستئناف رحلات الطيران بين إسطنبول ودمشق خلال مدة أقصاها ثلاثة أو أربعة أشهر”، موضحًا أنه يجري التخطيط لتسيير رحلة طيران تجريبية من تركيا إلى سوريا

خلال الأيام المقبلة​​​.

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