الامارات | فريق مهمة محمد بن زايد سات يكمل الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مهمة محمد بن زايد سات يكمل الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق مهمة محمد بن زايد سات في مختبرات "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة.
وهو الآن على أتم الاستعداد لإطلاقه إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.
http://mbrsc.ae/live/
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