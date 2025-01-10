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الامارات | فريق مهمة محمد بن زايد سات يكمل الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مهمة محمد بن زايد سات يكمل الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق مهمة محمد بن زايد سات في مختبرات "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة.

وهو الآن على أتم الاستعداد لإطلاقه إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

http://mbrsc.ae/live/

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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