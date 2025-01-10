الامارات | فريق مهمة محمد بن زايد سات يكمل الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريق مهمة محمد بن زايد سات في مختبرات "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية الاختبارات النهائية على القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة.

وهو الآن على أتم الاستعداد لإطلاقه إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

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