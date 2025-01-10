محمد رمضان يسخر من فيديو سقوطه.. ما الحقيقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر النجم محمد رمضان من متداولي فيديو قيل إنه يرصد سقوطه من على خشبة المسرح في إحدى حفلاته الغنائية.

وظهر في الفيديو فنان داكن البشرة مرتدياً ملابس شبيهة بأزياء رمضان الاستعراضية، على وقع أنغام أغنيته “أنا البلد” (من كلمات مصطفى حدوتة وألحان كلوبيكس)، قبل أن يقع على مدرّجات الجمهور بشكل صادم.

ونشر الفنان المصري الفيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، نافياً أن يكون هو الشخص الموجود في اللقطات المصوّرة. وقال باللهجة المصرية: “اللي افتكر إن ده أنا يكشف نظر في أسرع وقت”.

وأظهر رصد الفيديو الأصليّ أن المغنّي هو ناندو بوم من بنما.

وعلى الصعيد الغنائي، كان محمد رمضان قد أعلن عن إطلاق مسابقة جديدة ليتحدّى جمهوره مرة أخرى، وخصّص مبلغ مليون جنيه جائزة مالية لمن يجيب بشكل صحيح على سؤاله الخاص باسم أغنيته المقبلة.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” منشوراً قال فيه: “مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلّمهم الفلوس بنفسي”.

وجاءت المسابقة الجديدة بعد الجدل الكبير الذي حدث بين جمهور محمد رمضان بسبب مسابقة الخمسة ملايين جنيه وإعلانه عدم إجابة أي من متابعيه عن سؤاله وكشف بعض المتابعين عن إجابتهم للسؤال وتجاهله لهم.