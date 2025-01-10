محمد منير يثمّن زيارة وزير الثقافة: “أغلى جائزة من بلدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد منير عن سعادته بزيارة وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد له، لتكريمه في منزله بسبب ظروفه الصحية، والتي منعته من التواجد في احتفالية وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وقال منير عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”: “تشرّفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر لي في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبّة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي بالجائزة في يوم الثقافة، اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائماً صناعة مصرية… أدام الله مصر”.

من جهته، قال وزير الثقافة لمحمد منير : “مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة من دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدّمته لوطنك”.