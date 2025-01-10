شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: رد المحتشدين في ميدان السبعين على الغارات الأمريكية قربهم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025، سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت أرجاء واسعة من المدينة، متسببة بحالة من الهلع في صفوف السكان.

وأفاد شهود عيان وسكان محليون بأن دوي الانفجارات كان شديداً وسمع بوضوح في مناطق متفرقة من العاصمة، دون توفر معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

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وأكدوا أن الغارات وقعت قرب ميدان السبعين حيث يحتشد الجماهير كل جمعة نصرة للشعب الفلسطيني.

فيديو السبعين في الرابط التالي:

https://x.com/i/status/1877693152221372568

شهادات السكان: انفجارات متزامنة من عدة اتجاهات

ووفقاً لشهادات محلية، فإن الانفجارات لم تكن محدودة بموقع واحد، بل سُمعت من أكثر من جهة، ما يشير إلى تعرض صنعاء لقصف مكثف قد يكون منسقاً ومستهدفاً لعدة مواقع بشكل متزامن.

ترجيحات بقصف أمريكي وبريطاني

بحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن طبيعة الانفجارات والتحليق المكثف للطائرات يرجح أن يكون نتيجة قصف جوي نفذته القوات الأمريكية والبريطانية، ضمن إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة مؤخراً. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من قبل التحالف الأمريكي البريطاني أو السلطات اليمنية لتوضيح تفاصيل الحادثة.

تصعيد متواصل في اليمن

تأتي هذه الضربات في سياق استمرار التوترات الإقليمية، حيث تشهد المنطقة منذ أسابيع تصعيداً عسكرياً، خاصة مع تزايد الهجمات التي تستهدف مناطق في البحر الأحمر، وردود الفعل المتبادلة بين الأطراف المتصارعة.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد نفذت في الفترة الأخيرة عدة غارات جوية على مواقع في اليمن، في إطار ما وصفته باستهداف قدرات حركة "أنصار الله" العسكرية.