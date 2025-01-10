شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بنس تتجاهل ترامب في جنازة كارتر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ir="rtl">أظهر مقطع فيديو اليوم الخميس لحظة مصافحة نائب الرئيس السابق مايك بنس الرئيس الحالي المنتخب دونالد ترامب في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر. والتزمت كارين زوجة بنس الجلوس، رافضة مصافحة ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الشهر.

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