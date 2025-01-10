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يزيد بن سلمان - شبوة - الكثيري يطّلع على تحضيرات مؤسسة كيو سن لعقد مؤتمر عدن الأول لمكافحة الجريمة الإلكترونية

اطّلع الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، على سير التحضيرات الجارية لمؤتمر عدن الأول لمكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي سيعقد خلال الربع الأول من العام الجاري في العاصمة عدن، بتنفيذ مؤسسة "كيو سن" للسلام والتنمية الإعلامية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء نبراس الشرمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والمهندس محمد بن شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة "كيو سن"، حيث استمع منهما إلى شرحٍ وافٍ عن جدول أعمال المؤتمر، والأهداف المرجوة منه، وفي مقدمتها رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والشركات والمؤسسات حول أنواع الجريمة الإلكترونية، وكيفية الحماية منها وتبادل المعرفة والخبرات بشأنها، وتعزيز التعاون ودعم الابتكار، ومناقشة تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لمكافحتها وتعزيز الأمن السيبراني.

كما اطّلع الكثيري على محاور الأوراق البحثية التي سيتناولها المؤتمر، ومنها المحاور السيبرانية، والأمنية، والقانونية، والاقتصادية، والمجتمعية، بمشاركة الوزارات المعنية، والسلطة القضائية بكافة مستوياتها، والأجهزة الأمنية ممثلة بجهازي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، وعدد من المؤسسات الخارجية ذات الصلة.

وأشاد القائم بأعمال رئيس المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية ومؤسسة "كيو سن" لإقامة هذا المؤتمر، وما يمثله من أهمية بالغة لمواجهة الجريمة الإلكترونية وسبل تعزيز مكافحتها، باعتبارها خطرًا يهدد الأمن والاستقرار على المستويات كافة، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز حضور العاصمة عدن محليًا وإقليميًا ودوليًا.