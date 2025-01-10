عقيص: نضع ثقتنا بالرئيس عون ونتمنى منه أن يكون البيان الوزاري من سقف خطاب القسم

اعتبر عضو تكتّل "الجمهوريّة النّائب ​جورج عقيص​، أنّ "رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ كان خيارًا جدّيًّا ولم نسقط ترشيحه من حسابنا، رغم أنّ دستوريًّا له مسار خاص، ونحن قدّمنا أسماءة عدّة. وعندما أُقفلت الأبواب على أيّ اتفاق داخلي مع الفريق الآخر، عُدنا الى خيار قائد الجيش خصوصًا وأنّ هذا الاسم مرحّب به دوليًّا".

وأشار، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى "أنّنا لا نريد أن يتمّ عزل رئيس الجمهوريّة عن مكوّن معيّن في البلد، ونضع ثقتنا بالرّئيس وبتعاطيه مع الجميع، ونتمنّى من الرّئيس عون أن يكون البيان الوزاري بسقف خطاب القسم نفسه"، مؤكّدًا أنّ "على الرّئيس أن يكون مترفّعًا عن الحسابات الضيّقة، وأن يكون قراره نابعًا من المصلحة العامّة".

وشدّد عقيص على "أنّنا نريد شخصًا يبني البلد وليس زعامته، و"إذا بنى البلد زعامته بتِنبنى لولد ولده"، موضحًا "أنّنا كتكتّل لم نتشاور بعد بما خصّ اسم رئيس الحكومة المقبل".

وعن لقاء رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ بالرّئيس عون، لفت إلى "أنّنا كنّا نريد التّأكد من أنّ اتفاق وقف إطلاق النّار يشمل جنوب وشمال الليطاني ومن يحقّ له حمل السّلاح، إذ كان يُهمّنا معرفة كيف يُفسّر الرّئيس عون اتفاق وقف إطلاق النّار".