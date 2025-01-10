رئاسة الجمهورية: بايدن هنأ عون وأكد وقوف أميركا إلى جانب لبنان ودعمه بالمجالات كافة

ذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّ "رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ تلقّى اتصالًا مساء اليوم من الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، هنّأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهورية، وأكّد وقوف الولايات المتّحدة إلى جانب ​لبنان​ ودعمه في المجالات كافّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "عون شكر الرّئيس الأميركي على تهنئته، متطلّعًا إلى تعاون وثيق بين البلدين الصّديقين".

وكان بايدن قد اعتبر في بيان صدر عن البيت الأبيض، أنّ الرّئيس عون هو الزعيم المناسب لهذه المرحلة "وهو يحظى بثقتي".