ترامب أعلن أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه "يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا". وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".

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