المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: لإدراج إسرائيل على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي بالنزاعات

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق من "العرقلة الإسرائيليّة المستمرّة لجميع تحقيقات الأمم المتّحدة المتعلّقة بادّعاءات العنف الجنسي منذ 7 تشرين الأوّل 2023، إلى جانب الأدلّة القويّة الّتي تشير إلى ارتكاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي أعمالًا منهجيّةً وواسعة النّطاق من الاغتصاب، وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي ضدّ الفلسطينيّين والفلسطينيّات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين".
وأكّد في بيان، أنّ "هذه الأفعال تعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدّولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ممّا يستدعي إدراج إسرائيل على القائمة السّوداء للأمم المتّحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النّزاعات".
وركّز المرصد على أنّه "على مدار جريمة الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة المستمرّة منذ 15 شهرًا ضدّ الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة، رفضت إسرائيل باستمرار التّعاون مع هيئات الأمم المتّحدة كافّة، بما في ذلك تلك المعنيّة بالتّحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي النّاشئة عن أحداث 7 تشرين الأوّل 2023".
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