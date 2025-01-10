الدفاع الروسية: نفذنا 28 ضربة جماعية خلال 7 أيام وقضينا على نحو 13 ألف جندي أوكراني

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في تقريرها الأسبوعي، أنّ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال الأيّام الـ7 الماضية، بلغ نحو 13370 جنديًّا.

وأوضحت في التّفاصيل، أنّ "القوّات الرّوسيّة شنّت في الفترة من 4 إلى 10 كانون الثّاني الحالي، 28 ضربة جماعيّة باستخدام أسلحة عالية الدّقّة وطائرات مسيّرة قتاليّة، ممّا أدّى إلى تدمير بنية تحتيّة لمطارات عسكريّة، مستودعات أسلحة، ورش تجميع وأماكن تخزين للطّائرات المسيّرة القتاليّة، بالإضافة إلى إصابة نقاط انتشار موقّتة لتشكيلات القوّات الأوكرانيّة والمرتزقة الأجانب".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "وحدات مجموعة قوّات الشّمال واصلت تدمير تشكيلات أوكرانيّة في مقاطعة كورسك، كما ألحقت خسائر بالعدو في محور خاركوف، وفَقد الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليّة قوّات الشّمال نحو 2835 عسكريًّا"، مبيّنةً أنّ "مجموعة قوّات الغرب وجّهت ضربات لتشكيلات معادية، وأفشلت 19 محاولة من القوّات الأوكرانيّة لاستعادة المواقع المفقودة، وبلغت خسائر العدو في منطقة مسؤوليّة "الغرب" حوالي 3530 جنديًّا".

وكشفت أنّ "وحدات مجموعة قوّات "الجنوب" أحبطت 16 محاولة من العدو لاستعادة وضعه التّكتيكي السّابق في دونيتسك، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني في هذا المحور إلى نحو 1715 عسكريًّا. وواصلت وحدات مجموعة قوّات "الوسط" تقدّمها في عمق دفاعات العدو، كما أفشلت 94 محاولةً من الجيش الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في هذا المحور، حيث فقد العدو أكثر من 3485 جنديًّا".

كما ذكرت أنّ "وحدات مجموعة قوّات "الشّرق" حسّنت وضعها على الخطوط الأماميّة في دونيتسك، وأفشلت 8 محاولات من العدو لاستعادة مواقعه المفقودة، في حين تجاوزت الخسائر الأوكرانيّة هناك 1120 عسكريًّا. فيما ألحقت وحدات مجموعة القوّات "دنيبر" خسائر بقوّات ومعدّات معادية، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليّتها إلى نحو 685 عسكريًّا".