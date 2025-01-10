استأنفت شركة الخطوط الجوّيّة الباكستانيّة المملوكة من الدّولة، رحلاتها إلى أوروبا برحلة إلى باريس، بعدما حُظرت من الأجواء الأوروبيّة لأكثر من أربع سنوات.
وقد انطلقت طائرة تابعة للشّركة الباكستانيّة نحو السّاعة 07:40 بتوقيت غرينتش من مطار إسلام آباد، لتصبح من جديد شركة الطّيران الوحيدة الّتي تسيّر رحلات جوّيّة بين باكستان والاتحاد الأوروبي.
وكانت قد مُنعت الشّركة من دخول المجال الجوّي الأوروبي والبريطاني في أيّار 2020، بعد شهر من تحطّم طائرة من طراز "إيرباص" تابعة لها في كراتشي الباكستانيّة، ما أدّى إلى مقتل 97 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الباكستانية استأنفت رحلاتها إلى أوروبا بعد حظر لأكثر من 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.