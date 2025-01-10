الخطوط الجوية الباكستانية استأنفت رحلاتها إلى أوروبا بعد حظر لأكثر من 4 سنوات

استأنفت شركة الخطوط الجوّيّة الباكستانيّة المملوكة من الدّولة، رحلاتها إلى أوروبا برحلة إلى باريس، بعدما حُظرت من الأجواء الأوروبيّة لأكثر من أربع سنوات.

وقد انطلقت طائرة تابعة للشّركة الباكستانيّة نحو السّاعة 07:40 بتوقيت غرينتش من مطار إسلام آباد، لتصبح من جديد شركة الطّيران الوحيدة الّتي تسيّر رحلات جوّيّة بين باكستان والاتحاد الأوروبي.

وكانت قد مُنعت الشّركة من دخول المجال الجوّي الأوروبي والبريطاني في أيّار 2020، بعد شهر من تحطّم طائرة من طراز "إيرباص" تابعة لها في كراتشي الباكستانيّة، ما أدّى إلى مقتل 97 شخصًا.