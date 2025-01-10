شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة ثنائية للترويج للمنتجات الموسمية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

دعم المهرجانات المحلية

تنمية المجتمع

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف المهندس محمد الأصمخ، الشراكة المجتمعية مع جمعية الجش الخيرية للخدمات الاجتماعية، والتي تهدف إلى استثمار الجهود والطاقات المتاحة لخدمة المجتمع، وسعي الجهتين لتعز يز التكامل بينهما، وتبادل الخبرات والتدريب، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية بحث سبل التعاون المشترك في تسليط الضوء على المنتجات الموسمية بالمحافظة.وبحث الطرفان، خلال اجتماعهما، المساهمة في الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والبرامج المختلفة بين مكتب الوزارة بمحافظة القطيف، وجمعية الجش الخيرية للخدمات الاجتماعية، وبحث إقامة فعالية السدر وغيرها من الفعاليات وتسليط الضوء على المنتجات الموسمية بالمحافظة بهدف خلق بيئة جاذبة بالمجتمع.وتطرقت المناقشات إلى سبل دعم وإنجاح المهرجانات والفعاليات المحلية التي تُعتبر من أهم الأدوات لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وأكد الجانبان أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح الشراكة المجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأكد المهندس الأصمخ، خلال الاجتماع، أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في إبراز المنتجات الموسمية المميزة والمحاصيل الزراعية التي يتوارثها الأهالي جيلاً بعد جيل.وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، من خلال استثمار الطاقات البشرية والموارد المتاحة، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات التي تُسهم في خلق بيئة جاذبة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.من جانبهم، أشاد مسؤولو جمعية الجش الخيرية بهذه الشراكة، مؤكدين حرصهم على دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطيف.واتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن تنظيم فعاليات وبرامج توعوية لتسليط الضوء على المنتجات الموسمية، وتعريف المستهلكين بأهميتها وفوائدها، وتشجيعهم على شرائها ودعم المزارعين المحليين.