شكرا لقرائتكم خبر عن مع أعاصير قمعية.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

ماذا تعرف عن الأعاصير القُمعية؟

كيف تتشكل الأعاصير القمعية؟

المناطق الأكثر عرضة للأعاصير القمعية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة.تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على بعض الأماكن، ومن 9 صباحًا حتى 7 مساء على أماكن أخرى.ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام والشعيبة والليث.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، واحتمال تكوّن الأعاصير القُمعية.بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج في بعض الأماكن.حسبما ذكر موقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن الأعاصير القمعية أو ما يعرف بالتورنادو (Tornado)، هي دوامات هوائية عنيفة، وهي ظاهرة طبيعية تتمثل في عمود من الهواء يدور بسرعة كبيرة ويمتد من قاعدة سحابة رعدية قوية إلى سطح الأرض.وهذه الأعاصير تشبه قمعًا ضخمًا يتكون من الغبار وقطرات الماء، وقد تصل سرعتها إلى مئات الكيلومترات في الساعة.تتشكل الأعاصير القمعية نتيجة تصادم تيارات هوائية دافئة ورطبة مع تيارات هوائية باردة وجافة داخل السحب الرعدية، هذا التصادم يؤدي إلى دوران الهواء بسرعة كبيرة، ويشكل القمع المميز لهذه الأعاصير.تنتشر الأعاصير القمعية في العديد من مناطق العالم، ولكنها أكثر شيوعًا في:الولايات المتحدة: خاصة في منطقة السهول الكبرى.أستراليا: وتعرف باسم "ويلدي".أوروبا: خاصة في المناطق الشرقية.آسيا: في بعض المناطق مثل الهند وبنجلاديش.