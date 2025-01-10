الامارات | الفلفل الحار ينقص الوزن.. حقيقة أم خرافة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعي بعض الأشخاص أن الفلفل الحار قد يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق الحد من شهيتك وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، فما حقيقة ذلك؟

في السياق التالي، يوضح "الكونسلتو"، تأثير الفلفل الحار على الوزن، وذلك حسبما جاء في موقع "Health line".

العنصر النشط الرئيسي في الفلفل الحار هو الكابسيسين، وهو المسؤول عن طعمه الحار ولونه، فقد يحتوي الكابسيسين أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومخففة للألم والتي يمكن أن تساعد في مكافحة حالات معينة.

يدعي بعض الخبراء أن الكابسيسين قد يساعد في تعزيز بعض وظائف الجسم المرتبطة بفقدان الوزن ومع ذلك، تشير أبحاث قليلة جدًا إلى أن الكابسيسين فعال في إنقاص الوزن، لكن لم يقم أي بحث بتقييم التأثيرات المباشرة للفلفل الحار على فقدان الوزن.

ولكن بعض الدراسات بحثت في آثار مكملات الكابسيسين، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2021، أن الكابسيسين قد يساهم في إنقاص الوزن بشكل عام عن طريق:

- تعزيز عمليات حرق الدهون الداخلية.

- زيادة الشعور بالامتلاء.

- زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

- تقليل استهلاك الغذاء.

كما وجدت مراجعة أجريت عام 2017 أن الكابسيسين قد يساعد في تنشيط الدهون البنية، وهو نوع من الدهون في الجسم يساعد جسمك على الحفاظ على الدفء في عملية تسمى التوليد الحراري. وهذا قد يساهم في حرق السعرات الحرارية.

لاحظ المؤلفون أيضًا أن الكابسيسين قد يساعد في تعزيز معدل الأيض الأساسي (BMR) والحفاظ على فقدان الوزن، وأخيرًا، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول 4 ملليجرام من مكملات الكابسيسين لمدة 12 أسبوعًا ساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم.

ومع ذلك، على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، من المهم أن نتذكر أن الأبحاث تدرس آثار مكملات الكابسيسين، وليس الفلفل الحار، لذلك لا توجد كمية محددة من الفلفل الحار التي قد يكون لها فوائد فقدان الوزن.