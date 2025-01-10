الامارات | الأمير وليام يشيد بـ «القوة الرائعة» لزوجته كايت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الأمير وليام بـ«القوة الرائعة» التي أظهرتها زوجته كايت، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ43، بعد عام حاربت خلاله مرض السرطان وخضعت للعلاج الكيميائي.

وكتب الأمير، على الصفحة الرسمية للزوجين على الشبكات الاجتماعية: «إلى الزوجة والأم الرائعة، لقد كانت القوة التي أظهرتها على مدار العام الماضي رائعة.. جورج وشارلوت ولويس وأنا فخورون بك للغاية، عيد ميلاد سعيد كاثرين.. نحن نحبك».

وأُرفقت هذه الرسالة الشخصية بصورة بالأبيض والأسود لأميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين، وهي تبتسم وترتدي ملابس غير رسمية.

وبعد عام صعب، تحتفل كايت بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية في الدارة الملكية في ويندسور.

وقبل عام تقريباً، دخلت أميرة ويلز إلى المستشفى في لندن لإجراء عملية جراحية كبرى في البطن، وبعد أسابيع قليلة، في مارس 2024، أعلنت أنها مصابة بالسرطان، من دون الكشف عن طبيعته، وبدأت العلاج الكيميائي.