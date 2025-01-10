غوتيريش: أهنئ جوزاف عون على انتخابه رئيسا للبنان وأشجع على سرعة تشكيل الحكومة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جوزاف عون على انتخابه رئيسا للبنان، مشيرا الى أن "هذا الانتخاب يعد تطورا مهما بعد فراغ دام عامين". وأكد غوتيريش أنه "أشجع على سرعة تشكيل الحكومة".

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