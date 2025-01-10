شكرا لمتابعة خبر عن شاب يطلب من والده السعودي أن يروي قصة تعارفه بوالدته البريطانية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلب فيليب وهو شاب من أب سعودي وأم بريطانية من والده أن يروي قصة تعارفه بوالدته.

وقال الأب زين العنزي، والذي شغل منصب عمدة مقاطعة كينغستون البريطانية في عام 2014: “أنا كنت أحد طلاب الذين ابتعثوا لبريطانيا في 1973، من ضمن 12 طالب، وحظي السعيد أنني تعرفت علي ولدتك بالسعودية”.

ووعد العنزي نجله “فيليب” بزيارة مدينة العلا بالشهور المقبلة، مؤكدا أنه يفضل زيارة العلا بفصل الشتاء.