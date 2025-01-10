شكرا لمتابعة خبر عن تحايل دبابات التوصيل على قائدي السيارات للحصول على تعويض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق شخص ظاهرة قال انها انتشرت في الأونة الأخيرة لتحايل عاملي دبابات التوصيل على قائدي السيارات من خلال دفع الدبابة عل الطريق أمام السائقين للحصول على تعويض

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لعامل توصيل وهو يطيح بدراجته على الطريق أمام أحد السيارات ليوهمه أنه قام باصطدامه، ومن ثم يبدأ بالتحايل عليه للحصول على أموال .

وقال صاحب المقطع:” هذه الظاهرة منتشرة، العامل يطيح بالدراجة ويتحايل على قائد السيارة لكسب الأموال، إما يحضر له المرور .”

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع، حيث أكد أحدهم على انتشار هذه الظاهرة بالدمام أيضًا، قائلاً:” صدقت ظاهرة كثرت حتي بالدمام نفس الحركة ولكن بطريقة جديدة، إذا شاف بنت اللي تسوق يطلع قدامها ويدق بريك بوجها علشان يطيح ويطالب بالتعويض، أنا شفت بدوار الأشرعة ثلاث مرات نفس الحركة التعويض عن شغل سنة.”