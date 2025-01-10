شكرا لمتابعة خبر عن خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توجه الشيخ عبد الله الجهني، خطيب المسجد الحرام، اليوم الجمعة بالدعاء لله عز وجل بتحرير القدس من أيدي الصهاينة .

‎وقال الشيخ الجهني خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام: “اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين.”

‎وأضاف “اللهم ارمهم بسهمك الصائب وأنزل عليك بأسك يا ولي المستضعفين يا ذا القوة المتين، يا مجري السحاب.”

وتابع :” يا هازم الأحزاب أنزل على المعتدين أشد العذاب واجعلهم عبرة لأولي الألباب، اللهم فرحة بانتصار المسلمين على أعدائهم الظالمين.”