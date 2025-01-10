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خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - توجه الشيخ عبد الله الجهني، خطيب المسجد الحرام، اليوم الجمعة بالدعاء لله عز وجل بتحرير القدس من أيدي الصهاينة .

‎وقال الشيخ الجهني خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام: “اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين.”

‎وأضاف “اللهم ارمهم بسهمك الصائب وأنزل عليك بأسك يا ولي المستضعفين يا ذا القوة المتين، يا مجري السحاب.”

وتابع :” يا هازم الأحزاب أنزل على المعتدين أشد العذاب واجعلهم عبرة لأولي الألباب، اللهم فرحة بانتصار المسلمين على أعدائهم الظالمين.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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