دويهي: عودة ميقاتي هي انقلاب على خطاب القسم وأحلام اللبنانيين بغد أفضل

شدّد النّائب ​ميشال دويهي​، في تصريح، على أنّ "عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هي انقلاب على خطاب القسم من جهة، وعلى أحلام اللّبنانيّين بغد افضل من جهة أُخرى".

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