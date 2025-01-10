اسطفان: بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، في تصريح له الى انه "بعد متابعة حثيثة، نعلن بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة، كما وعدنا، ولو ان الظروف الأمنية ادت الى التأخير في انجازه".

و أتوجه بجزيل الشكر للوزير علي حمية وفريق عمل الوزارة على تعاونهم وجهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين.