اسطفان: بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، في تصريح له الى انه "بعد متابعة حثيثة، نعلن بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة، كما وعدنا، ولو ان الظروف الأمنية ادت الى التأخير في انجازه".
و أتوجه بجزيل الشكر للوزير علي حمية وفريق عمل الوزارة على تعاونهم وجهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين.
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