شكرا لمتابعة خبر عن الشمري: جار دراسة وضع معايير لإخضاع الموظفين لـ برنامج المصافحة الذهبية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري، الأهداف الرئيسية لبرنامج “المصافحة الذهبية” وآلية عمله.

وقال الشمري في لقاء مع برنامج سيدتي: “برنامج “المصافحة الذهبية” يتيح إعلان الوظائف لدى موقع وزارة الموارد البشرية، وقد استخدم سابقا في شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء ولازالت بعض الجهات تستخدمه بهدف تحفيزي للموظفين”.

وعن ألية عمل برنامج “المصافحة الذهبية”، قال: “هناك دراسة من قبل وزارة الموارد البشرية بالتضامن مع وزارة المالية وبالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية والجهات المختصة لوضع المعايير والاشتراطات لخضوع الموظف لهذا البرنامج، ونحن في الانتظار”.

وأضاف: ” سبب رئيسي لحصول الموظف علي هذا البرنامج في ظل وجود استقطاع مالي مباشر، هناك مزايا إضافية مازالت في موضع الدراسة، حيث يمكن للموظف تقديم استقالته وترك الوظيفة الحكومية والاتجاه إلي فرص جديدة في سوق العمل أو مشروعه الخاص”.

وتابع: “استقالة الموظف تكون بشكل اختياري وفقا لبرنامج “المصافحة الذهبية”، وسيكون هناك خيارات للموظف بوجود منصات أو مبادرات من قبل الجهات المعنية في إتاحة بعض الفرص والأعمال التجارية”.