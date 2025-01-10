خاص وبالفيديو - محمد الحربي : إلهام علي ساعدتني كثيراً .. وهذا ما تعلمته من ناصر القصبي

ميرنا وليد - بيروت - شارك في فيلم "سكر" الممثل السعودي محمد الحربي الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، والذي كان قد انطلق في التمثيل حين كان في عمر الـ4 سنوات من خلال الأعمال المسرحية، ثم انتقل إلى المسلسلات والسينما.



محمد الحربي حضر عرض الجزء الثاني من فيلم " سكر" والذي يحمل عنوان "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، ضمن الأفلام الرئيسية المشاركة لهذا العام في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي أي في دورة المهرجان الرابعة التي أقيمت وحملت عنوان "للسينما بيت جديد"، وكان لسفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر لقاءً معه هناك.

"سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة حمادة، إخراج تامر المهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.

يستوحي "سكر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة الممثلين ماجدة زكي، محمد ثروت، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد وغيرهم.

تفاصيل اللقاء مع محمد الحربي في الفيديو المرفق، حيث تحدث عن العديد من الأمور، فبين المسرح والسينما والدراما ماذا يفضل؟ ما هو التكريم الأغلى على قلبه بين التكريمات التي تلقاها؟ ماذا استفاد من الممثلين الكبار الذي تعامل معهم؟ ماذا قال عن التعامل مع الممثلة السعودية إلهام علي والممثل السعودي ناصر القصبي ؟ هل يتمنى أن يتلقى تكريماً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ؟ وما هي الرسالة التي وجهها لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ وللمملكة العربية السعودية وللـMBC؟ وماذا قال عن حفل توزيع جوائز جوي أووردز؟