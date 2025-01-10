الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة فى السعودية عيار 24 بـ 322.50 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 10 يناير 2025 11:30 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ  322.50 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

عيار 24 سجل  322.50 ريال
عيار 22 سجل  295.75 ريال
عيار 21 سجل  282.25 ريال
عيار 18 سجل  242.00 ريال
عيار 14 سجل  188.25 ريال
عيار 12سجل  161.25 ريال الاونصة سجلت 10033.50 ريال
الجنيه الذهب سجل 2258.00 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2675.59 دولار


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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