شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: صادرات مصر تتجاوز 4 مليارات دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الماضي، أن إجمالي الصادرات المصرية سجل 4.07 مليار دولار خلال شهـر أكتوبر الماضي، مقابل 3.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت بيانات النشرة، إن ارتفاع الصادرات المصرية يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 121.5%، يليها صادرات البترول الخام بنسبة 31.7%، ثم صادرات الملابس الجاهزة بنسبة بلغت 15.6%، وأخيراً صادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.0%.

وفي المقابل، انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر أكتوبر 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا أسمدة بنسبة 14.2%، يليها الأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 36.6%، إلى جانب صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 56.0% ، وأخيراً صادرات البلاط وأدوات صحية وخزفية بنسبة 1.0%.

واجمالا بلغت قيمة العجـز فى الميـزان التجـارى 3.66 مليـار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبـة انخفاض بلغت 16.0%.

