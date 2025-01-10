السعودية | “القدية” تشارك في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت مدينة “القدية” في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي، الذي يقام في مدينة الرياض من 7 إلى 9 يناير 2025، بالشراكة بين وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي.

وتأتي المشاركة في إطار “رؤية شركة القدية للاستثمار” لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال مشاريعها الطموحة في مجالات الترفيه والسياحة والرياضة.

وسلط جناح المدينة في الملتقى الضوء على مشاريعها الرئيسة، بما في ذلك “أكوارابيا مدينة القدية” أول حديقة مائية في المملكة، والتي اكتمل منها 84 %، و”Six Flags مدينة القدية”، التي اكتمل بناؤها بنسبة 89 % وتضم “رحلة الصقر” أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.

وتعرّف الزوار كذلك عن قرب على المشاريع الأخرى قيد الإنشاء مثل استاد الأمير محمد بن سلمان وملاعب الجولف ومنطقة الألعاب الإلكترونية ومضمار السرعة وغيرها من الخليج 365 التي أعلن عنها سابقًا.

كما استعرضت المدينة في جناحها بالملتقى، جهودها في الاستدامه من خلالها تبنيها تطوير مشاريع صديقة للبيئة تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطبق أفضل الممارسات البيئية وتعزز السياحة المستدامة في المملكة، ما يسهم في تطوير تجربة الزوار بشكل مسؤول.

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