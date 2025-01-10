السعودية.. تعديل معايير الحد الأدنى للعمالة المنزليَّة

تلقَّت الشركات المُدرجة في السوق السعوديَّة العاملة في تقديم خدمات الموارد البشريَّة، تعميمًا من وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، حول قيامها بتعديل معايير الحد الأدنى للعمالة المنزليَّة في شركات الموارد البشريَّة من 30% نسبة ثابتة إلى نسب متفاوتة وفق شرائح محددة.وبموجب الضوابط، إذا كانت العمالة المساندة أقل من 3 آلاف عامل، فإنَّ نسبة الالتزام المحدَّدة لهذه الفئة 30%، فيما إذا كانت بين 3 آلاف و10 آلاف عامل، فإنَّ نسبة الالتزام 20%، وإذا كانت العمالة المساندة بين 10 آلاف و15 ألف عامل، فإنَّ نسبة الالتزام 10%، وفي حال كانت العمالة المساندة أكثر من 15 ألف عامل، لا يتم احتساب النسبة المهنيَّة ما لم يقل عدد العمالة المساندة عن 15 ألفًا.

وفي العام الأخير انضمَّ نحو 234 ألف عامل منزلي إلى سوق العمل.

وارتفع عدد العمالة المنزليَّة الإجمالي من الجنسين إلى 3.97 ملايين فرد، منهم 2.73 مليون رجل، و1.25 مليون امرأة، موزَّعين على العديد من المهن أبرزها الخدم وتنظيف المنازل، السائقون، الطبَّاخون ومقدِّمو الطعام، حرَّاس المنازل والعمائر والاستراحات، مديرو المنازل، مزارعو المنازل، الممرضون في المنازل، والخيَّاطون، والمدرسون الخصوصيون.

العمالة المنزليَّة

تطبيق نظام الشرائح بحسب العمالة.

1.25% مليون عاملة.

2.7 مليون عامل.

4 ملايين عامل منزلي.

جريدة المدينة