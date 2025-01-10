الخطيب التقى بخاري وتمنى على السعودية المساهمة في اعادة اعمار ما هدمته الحرب

التقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب السفير السعودي في لبنان وليد بخاري،

وقد شكر الخطيب الجهود التي بذلتها السعودية في اتجاه استقرار لبنان، وفي مقدمة ذلك المساعدة على انتخاب رئيس الجمهورية والتي تكللت امس بالنجاح من خلال انتخاب الرئيي جوزاف عون بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي.

وتمنى الخطيب على السفير بخاري ان تواصل السعودية جهودها للمساهمة في زوال الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي اللبنانية ،وكذلك المساهمة في اعادة اعمار ما هدمته الحرب.

واكد البخاري ان السعودية لن تألو جهدا في مساعدة لبنان واخراجه من أزمته، متوجها للخطيب بالقول :"أبواب السعودية مفتوحة امامكم لزيارتها في اي وقت".