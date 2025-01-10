الأمن العام ينجح في تحرير محامٍ مختطف.. وضبط مرتكب الواقعة في الجيزة

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية المصري، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة وتحرير المختطف.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، بغياب زوجها (محام) عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها اتصالا هاتفيا منه أخبرها بقيام شخص “محدد” باحتجازه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد مكان الشخص المحتجز بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم تحريره، وضبط مرتكب الواقعة (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لسابقة تحصل المجنى عليه على مبلغ مالى منه لإنهاء بعض الإجراءات القضائية وأنه لم يفِ بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام