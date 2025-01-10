الأمير هاري وميغان ماركل يفتحان منزلهما لأصدقائهما المُتضررين من حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 04:19 مساءً - بدأ كل من ميغان ماركل والأمير هاري في دعم مجتمع جنوب كاليفورنيا بعد اندلاع حرائق الغابات والتي انتشرت بسرعة كبيرة خلال الأيام الماضية واجتاحت لوس أنجلوس.

ميغان ماركل والأمير هاري يقدمان الدعم من خلال مؤسستهما الخيرية

وقدم الدوق الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، والتي كانت قد اندلعت بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، والتي أجبرت أكثر من 100000 من سكان لوس أنجلوس على إخلاء منازلهم بعد حرائق باليساديس وإيتون، مع اندلاع أيضاً حرائق صغيرة متعددة.

وقالت مجلة "People" إن الزوجين فتحا منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء، حيث يعيش الزوجان على بعد حوالي 90 ميلاً شمال منطقة لوس أنجلوس، بمنطقة في سانتا باربرا لم يتم إخلاؤها.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كل من ميغان ماركل والأمير هاري مع مؤسسة "Archewell " الخاصة بهم لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة، كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.

كما تعمل أيضاً العائلة مع مطعم تابع للشيف خوسيه أندريس "وهو شريك قديم لمؤسسة Archewell الخيرية التابعة للأمير هاري وميغان" لتقديم المزيد من جهود الإغاثة، كما تبرع هاري وميغان أيضاً بالإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى الملابس ومستلزمات الأطفال.

هايدي مونتاج تبكي بعد خسارة منزلها بسبب الحرائق

وكانت قد شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية هايدي مونتاج heidi montag مع جمهورها ومُتابعيها مقطع فيديو لها بالأمس الأربعاء، وهي في حالة كبيرة من الحُزن والبُكاء بعد تدمير منزلها الذي تعيش فيه مع زوجها سبنسر برات في حي باسيفيك باليساديس بمدينة لوس أنجلوس Los Angeles الأمريكية بسبب الحرائق.

@heidimontag Missing homeoriginal sound - heidimontag



وقالت هايدي مونتاج وهي تبكي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بـ"تيك توك"، وظهرت من خلاله وهي تحمل ابنها رايكر البالغ من العمر عامين: "لقد حدث ذلك على شكل موجات، لكنني أريد حقاً العودة إلى المنزل"، وأضافت قائلة: "أريد أن أرى كل أغراضي وأجلس على الأريكة. أشعر بالحنين إلى الوطن". كما علقت على مقطع الفيديو: "أفتقد الوطن".

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