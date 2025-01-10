ريهام عبد الغفور تتذكر والدها بالذكاء الإصطناعي وتوجه له هذه الرسالة!

ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها

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مشاركة ريهام عبد الغفور في المارثون الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 05:58 مساءً - مازالت الفنانةتعيش حالة من الحزن والأسى، بعد رحيل والدها الفنان القدير، والذي توفي يوم 3 ديسمبر عام 2023 إثر حادث سير أليم.وقد تذكرتوالدها من خلال خاصية الذكاء الإصطناعي، وقامت بنشر صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركتصورة مع والدها الفنان الراحلمصنوعة بخاصية الذكاء الإصطناعي، عبر حسابها على "إنستغرام"، ووجهت له رسالة مؤثرة داعية له : "اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي، اللهم بلغه أني ادعو له في كل وقت وحين، وأنه ما زال في قلبي".وأكملت: " اللهم اعف عنه اللهم أسقي أبي من كوثر الجنة اللهم عطر قبره من رائحة الفردوس الأعلى .. أسألكم الفاتحة والدعاء".تعود الفنانةإلى المشاركة في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، بمشاركةوفتحي عبد الوهاب، حيث يتواصل تصويره حالياً، وذلك بعدما غابت ريهام عن الظهور في موسم دراما رمضان 2024، بسبب وفاة والدها ومعاناتها من صدمة جعلتها تعيش في عزلة وتختفي عن الأضواء لفترة.وعلمت "الخليج 365" أنتجسد خلال أحداث مسلسل "ظُلم المصطبة" شخصية امرأة ريفية، وتشعل صراعاً بين إياد نصار وفتحي عبد الوهاب على حبها، وستكون مجبرة على اختيار أحدهما، وذلك سيجعل الثنائي يدخلان في معارك كبيرة تطول العائلات أيضاً."ظلم المصطبة" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، وبطولة إياد نصار،، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويسلط الضوء على ظلم المجتمع للمرأة وتحديداً في الأرياف بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، بعيداً عن القانون والشرع.كما تنتظرعرض مسلسل "كتالوج" من 10 حلقات على منصة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة، وتتقاسم البطولة مع، ويضم العمل عدداً آخر من الفنانين وهم: بيومي فؤاد، تارا عماد، صدقي صخر، سماح أنور، آية سماحة، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتظهر ريهام بدور سيدة متزوجة من فراج ولديها منه طفلان.أطلعوا على تألقي على طريقة ريهام عبد الغفور بصيحات جمالية مفعمة بالأنوثة

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