أحدثهما مهيرة عبد العزيز وحاتم فهمي .. 3 حالات طلاق ومثلها زواج داخل الوسط الفني في بداية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 10:20 مساءً - شهد الوسط الفني في بداية عام 2025 عددًا من الأحداث التي كان منها السعيدة مثل حالات الزواج؛ وكان آخرهم المطرب حاتم فهمي، ومنها غير السعيد وهى حالات الانفصال؛ وآخرها انفصال الإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز.
مهيرة عبد العزيز نشرت عبر كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة باللونين الأبيض والأسود لسيدة ترتدي فستان الزفاف، وعلقت عليها برسالة مطولة قالت فيها: "توتة توتة ... خلصت الحدوتة" ... ولكن ليست النهاية المتوقعة..اليوم أعلن طلاقي رسميًا".
أضافت مهيرة عبد العزيز: "لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل، ربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية".
وواصلت قائلة: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة!".
وتابعت: "عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني، بل كنتم مصدراً لقوتي وأملي بأن غدا أجمل، ومع الصفحة الجديدة التي افتحها، أحب ان أقدم نصيحة للبنات، كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك. فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير، فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك".
واختتمت رسالتها بقولها: "شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن. وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي..أنا عائدة لاسترداد "نفسي".
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وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.
وقد أعلنت الفنانة بتول الحداد نبأ انفصالها عبْر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" قائلة: "تم الانفصال رسمياً بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة؛ متمنية له التوفيق في حياته القادمة". وتسبب الخبر في صدمة للجمهور؛ خاصة وأن الزيجة لم تستمر أكثر من 3 أشهر فقط، وأن الطلاق وقع بعد حفل زفاف كبير، شهد حضورَ لفيف من الفنانين والفنانات ومنتجي السينما والدراما المصريين.
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
وقد حضر حفل الزفاف العائلتين والأصدقاء المقربين، وعدد قليل من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على الحضور وتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى تواجد الفنان هشام إسماعيل، ومن نجوم فرقة مسرح مصر حضر الشباب مصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب فيما غاب عدد كبير من زملائها بمسرح مصر.
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حالات الطلاق في الوسط الفني في بداية 2025
مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها رسميًا: خسرت ابنتي وتدمر زواجيأعلنت الإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز طلاقها رسميًا، مؤكدة أنها لن تكشف أسباب الطلاق حاليًا، ولكن قد تعود لها مستقبلًا، وقدمت عدة نصائح لمتابعيها عند اختيار شريك الحياة، واختتمت رسالتها قائلة: "أنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي".
مهيرة عبد العزيز نشرت عبر كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة باللونين الأبيض والأسود لسيدة ترتدي فستان الزفاف، وعلقت عليها برسالة مطولة قالت فيها: "توتة توتة ... خلصت الحدوتة" ... ولكن ليست النهاية المتوقعة..اليوم أعلن طلاقي رسميًا".
أضافت مهيرة عبد العزيز: "لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل، ربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية".
وواصلت قائلة: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة!".
وتابعت: "عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني، بل كنتم مصدراً لقوتي وأملي بأن غدا أجمل، ومع الصفحة الجديدة التي افتحها، أحب ان أقدم نصيحة للبنات، كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك. فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير، فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك".
واختتمت رسالتها بقولها: "شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن. وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي..أنا عائدة لاسترداد "نفسي".
https://www.instagram.com/p/DEpUsglTL_0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEpUsglTL_0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEpUsglTL_0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أطلعوا على بالصور أجمل إطلالات النجمات مع أبنائهن
رنا سماحة تعلن انفصالهابعد عدة أشهر من تداول أنباء حول وجود خلافات بين الفنانة رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب، أعلنت سماحة خلال الأيام الماضية انفصالها رسمياً، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكر كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".
وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.
https://www.instagram.com/p/DEZ3IOdCslb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEZ3IOdCslb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEZ3IOdCslb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
بتول الحداد تعلن انفصالهاكما تصدّرت الممثلة بتول الحداد الترند بمحرك البحث غوغل في الأيام الماضية، بعد إعلان انفصالها عن المنتج الفني مصطفى الغزولي، وذلك عقب 5 أشهر من احتفالهما بزفافهما في حفل كبير، حضره العديد من النجوم وصنّاع الدراما والسينما في مصر.
وقد أعلنت الفنانة بتول الحداد نبأ انفصالها عبْر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" قائلة: "تم الانفصال رسمياً بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة؛ متمنية له التوفيق في حياته القادمة". وتسبب الخبر في صدمة للجمهور؛ خاصة وأن الزيجة لم تستمر أكثر من 3 أشهر فقط، وأن الطلاق وقع بعد حفل زفاف كبير، شهد حضورَ لفيف من الفنانين والفنانات ومنتجي السينما والدراما المصريين.
نجوم دخلوا القفص الذهبي في بداية 2025
المطرب حاتم فهمي يحتفل بزواجهاحتفل المطرب حاتم فهمي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وقد شارك المطرب إيساف من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه من حفل زفاف حاتم فهمي، وهو يغني برفقة العروسين أغنيته "عاشق بحب"، وسط حالة من الفرح والحب التي سيطرت على أجواء الحفل.
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زفاف مي فاروق ومحمد العمروسيكما احتفلت الفنانة مي فاروق مساء الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم.
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا النصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
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حفل زفاف نجمة مسرح مصر سارة درزاويكما احتفلت الفنانة الشابة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، بزفافها بعد 4 سنوات من خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث فاجأت سارة الجمهور والمتابعين 2 يناير الجاري، بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع "إنستغرام"، من حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
وقد حضر حفل الزفاف العائلتين والأصدقاء المقربين، وعدد قليل من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على الحضور وتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى تواجد الفنان هشام إسماعيل، ومن نجوم فرقة مسرح مصر حضر الشباب مصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب فيما غاب عدد كبير من زملائها بمسرح مصر.
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