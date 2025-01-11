شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم تكشف عن نيتها الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم مؤشرات البحث، بعدما أعلنت عن نيتها في الاعتزال، حيث أكدت نيتها في الاستقالة والاعتكاف في المنزل، خلال الفترة المقبلة، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات فى مجال الإذاعة والتلفزيون.

وقالت نجوى إبراهيم، خلال برنامج "بيت العز" الذي تقدمه عبر إذاعة نجوم إف إم: “ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحملينّي كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال" مما أثار حزن جمهورها ومحبيها الذين يتابعون برنامجها بلهفة شديدة.

الإعلامية نجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عدداً من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات في تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثواني واكسب دقايق"، فضلاً عن أشهر برامج الأطفال التي تربى عليها الأجيال، مثل برنامجها الشهير "صباح الخير"، ويوميات ماما نجوى، وبقلظ، ومسلسلات الأطفال، ومنها مسلسل أجمل الزهور.



نجوى إبراهيم