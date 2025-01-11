شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارة جوية تستهدف قوات تابعة للشرعية في هذه المحافظة...تفاصيل أولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، يوم الجمعة، بغارة جوية تجمعا للقوات الحكومية في محافظة أبين. وقالت مصادر ميدانية إن قصفا بطيران مسير استهدف تجمعا لقوات درع الوطن، بجبهة الحلحل بمديرية لودر بمحافظة أبين يوم الجمعة. وتسبب حادثة القصف بحسب المصادر، بإصابة جندي في صفوف قوات درع الوطن. و جبهتي "الحلل" و "ثرة" بمحافظة أبين تشهد توترات وتحشيدا عسكريا من قبل القوات الحكومية وجماعة الحوثي، زادت حدته الأيام الماضية بالتزامن مع هجمات متبادلة بين الجانبين.



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