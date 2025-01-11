شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإخوة أبو شعر يحيي حفلاً بساقية الصاوي.. 24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق الإخوة أبو شعر حفل إنشاد ديني، بساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة الحكمة، ومن المفترض أن يقدم الفريق باقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية ومنها "اللهم صلي على المصطفى، ياجمال النبي، ياسعيد قوما، بدمع العين، مولاي إني بابك، لك روحي، طل الحبيب علينا، ولجل النبي".

وكان قد قال عبد الرحمن أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بسوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفًا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية

جدير بالذكر أن فريق الإخوة أبو شعر يتكون من ستة أشقاء من عائلة دمشقية عريقة كونوا الفرقة التى أصبحت من أكبر فرق الإنشاد فى العالم العربى والإسلامى، وتقدم الفرقة الإنشاد الدمشقى الجامع بين الأصالة والمعاصرة.