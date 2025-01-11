الامارات | في حادثة طبية نادرة .. امرأة تعود لوزها للنمو بعد عقود من استئصالها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فوجئت امرأة أربعينية بالسبب الكامن وراء التهابات الحلق الفظيعة التي تصاب بها بشكل متكرر، والتي تبين أنها بسبب اللوزتين، علما أنها سبق واستأصلتهما قبل عقود من الزمن.

ونشرت شبكة CNN هذا الأسبوع قصة كاتي غولدن التي نمت لوزتاها مرة أخرى مما استلزم إجراء عملية جراحية ثانية لإزالتها. وخضعت كاتي لأول مرة لعملية استئصال اللوزتين في عام 1983 في سن الخامسة. ولكن بعد أكثر من أربعين عامًا، اكتشف طبيب جولدن اللوزتين المتجددتين، والتي من المحتمل أنها كانت تزيد من التهاب الحلق المؤلم لديها.

واللوزتان هما زوج من الكتل المستديرة اللحمية الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق. وتؤديان وظيفة مماثلة لعقد الليمفاوية، وتحتويان على خلايا الدم البيضاء التي تصد الجراثيم التي تدخل من خلال فمنا أو أنفنا. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تسبب اللوزتان مشاكل، فتلتهبان بشكل مزمن وتصابان بالعدوى، على سبيل المثال، أو تنموان بشكل طبيعي لدرجة أنهما تعيقا مجرى الهواء لدينا أثناء النوم، مما يسبب انقطاع النفس أثناء النوم. لذلك يقوم الأطباء بإزالتها أحيانًا. غالبًا ما تظهر مشاكل اللوزتين في وقت مبكر من الحياة، وعادةً ما تكون الجراحة أسهل على الأطفال، لذلك تميل العملية إلى الحدوث في مرحلة الطفولة. بعض الأطباء، لتخفيف عبء الآثار الجانبية مثل الألم وتقصير وقت التعافي، يختارون إزالة معظم اللوزتين جزئيًا (استئصال جزئي أو داخل المحفظة) بدلاً من استئصال اللوزتين بالكامل. في حين أن هذا الإجراء له مزاياه، إلا أنه يترك المجال مفتوحًا لخطر إعادة نمو اللوزتين.

ووفقًا لشبكة CNN، خضعت جولدن لإزالة اللوزتين في سن الخامسة للمساعدة في تخفيف بعض مشاكل الأذن الداخلية، دون حدوث مضاعفات كبيرة بعد ذلك. ولكنها غير متأكدة تمامًا منذ متى عادت اللوزتين، لكنها تتذكر ملاحظة شيء في مؤخرة حلقها قبل سنوات، والتي غالبًا ما تصبح "ملتهبة للغاية" عندما تصاب بالتهاب الحلق. في الخريف الماضي، قررت رؤية طبيب أنف وأذن وحنجرة بعد إصابتها بالتهاب الحلق الشديد. وهنا توصل طبيبها إلى الاكتشاف المدهش - وهو اكتشاف لم تستطع جولدن تصديقه في البداية.

ويُقدر أن إعادة نمو اللوزتين تحدث بنسبة تصل إلى 6٪ من الوقت بعد استئصال اللوزتين الجزئي. واقترحت بعض الأبحاث أن وجود عدد كبير من التهابات الجهاز التنفسي، وتناول الكثير من الأطعمة السكرية، وإجراء جراحة اللوزتين في سن مبكرة يمكن أن يزيد من خطر إعادة نمو اللوزتين. وتزعم طبيبة جولدن، أخصائية الأنف والأذن والحنجرة سينثيا هايز، أن نوع الجراحة المستخدمة لإزالة اللوزتين قد يساهم أيضًا في إعادة النمو.

وكما هي الحال غالبًا للبالغين الذين تتم إزالة اللوزتين لديهم، كان تعافي جولدن أكثر إيلامًا هذه المرة. لكنها عادت إلى نفس الطريقة القديمة التي استخدمتها عندما كانت طفلة لمساعدتها على التعافي بشكل أسرع: مضغ الكثير من العلكة.